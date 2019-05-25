"Черноморец" одержал важную победу в матче с "Ворсклой": видео

"Черноморец" на выезде победил "Ворсклу" в матче 31 тура украинской Премьер-лиги.

Ворскла – Чорноморец 1:2

Гол: Коломоец, 54-Кузнец, 26, Танчик, 63

Удаление: Чеснаков, 68 (Ворскла)

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"Ворскла" гарантировала себе прописку в УПЛ, поэтому матч против "Черноморца" не имел турнирного значения для полтавчан. В свою очередь "Черноморец" ведет борьбу за выживание.

Открыть счет в матче первыми удалось одесситам. На 26-й минуте Голиков пронесся по правому флангу практически со своей половины поля, после чего получил мяч от Танчика, и прострелил к входу во вратарскую на Кузнеца, которому оставалось просто подставить ногу – 0:1.

В начале второй половины встречи полтавчане смогли восстановить паритет в матче. Подачу с правого фланга от Дениса Васина в район одиннадцатиметровой отметки точным ударом головой в дальний угол завершил Коломоец, который вышел на замену лишь во втором тайме.

Уже за 10 минут "Черноморец" забил победный гол в этой встрече. Танчик уничтожил своим дриблингом на фланге Сапая, после чего сблизился с воротами и нанес удар с носка в дальний нижний угол – 1:2.

Сразу после этого, игрок "Черноморца" Бабенко получил по ногам от Чеснакова, а арбитр показал за этот фол второе предупреждение для игрока полтавчан.

В итоге, "Черноморец" одержал важную победу и поднялся на 11 место в турнирной таблице УПЛ, которое дает право сыграть переходные матчи в УПЛ. "Ворскла" осталась 7-й (41 очко).

Видео голов и обзор матча Ворскла – Черноморец

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