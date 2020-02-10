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"Черноморец" официально подписал Сикорского, которого выгнали из клуба за поездку в Россию

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Игорь Сикорский / ФК "Агробизнес"

Футболист Игорь Сикорский официально стал игроком одесского "Черноморца". Полузащитник сменил клубную прописку после того, как "Авангард" расторг с ним контракт.

Причиной расторжения контракта между Сикорским и перволиговым "Авангардом" стала поездка Игоря в Россию.

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В "Авангарде" заявили, что не могут допустить, чтобы их игроки ездили в Россию.

Сикорский, комментируя скандал, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о реакции клуба и общества. У Сикорского в России живут родственники.

На официальном сайте "Черноморца" Сикорский указан в составе главной команды. Полузащитник будет выступать под 7-м номером.

Также переход Сикорского в "Черноморец" подтверждает специализированный портал Transfermarkt. По его данным, соглашение между Игорем и "моряками" рассчитано до лета 2020 года.

Трансфер ранее подтвердил наставник "Черноморца" Остап Маркевич.

  • В этом сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".
  • Одесский "Черноморец" также выступает в Первой лиге. После 19 туров "моряки" находятся на 10-й строчке.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Черноморец
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