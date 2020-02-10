"Черноморец" официально подписал Сикорского, которого выгнали из клуба за поездку в Россию

Футболист Игорь Сикорский официально стал игроком одесского "Черноморца". Полузащитник сменил клубную прописку после того, как "Авангард" расторг с ним контракт.

Причиной расторжения контракта между Сикорским и перволиговым "Авангардом" стала поездка Игоря в Россию.

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В "Авангарде" заявили, что не могут допустить, чтобы их игроки ездили в Россию.

Сикорский, комментируя скандал, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о реакции клуба и общества. У Сикорского в России живут родственники.

На официальном сайте "Черноморца" Сикорский указан в составе главной команды. Полузащитник будет выступать под 7-м номером.

Также переход Сикорского в "Черноморец" подтверждает специализированный портал Transfermarkt. По его данным, соглашение между Игорем и "моряками" рассчитано до лета 2020 года.

Трансфер ранее подтвердил наставник "Черноморца" Остап Маркевич.