"Черноморец" официально усилился экс-игроками "Динамо" и "Шахтера"

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"Черноморец" подписал двух новичков
"Черноморец" подписал двух новичков / chernomorets.odessa.ua

8 февраля "Черноморец" объявил о подписании контрактов с двумя новыми игроками – Евгением Морозенко и Александром Голиковым.

Детали сделки не разглашаются. Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

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Последним клубом 27-летнего Голикова был ФК "Львов", за который он в текущем сезоне провел 17 матчей и сделал 1 ассист. Также выступал за "Шахтер", "Зарю", "Олимпик", "Арсенал Киев" и другие.


Александр Голиков перешел в "Черноморец"

27-летний Морозенко, который является воспитанником киевского "Динамо", с августа находился без клуба, летом он провел 2 матча за "Олимпик".


Евгений Морозенко перешел в "Черноморец"

Сейчас "Черноморец" занимает 11 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтер ФК Черноморец
Источник: 24 Канал
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