"Черноморец" разгромил "Десну" и получил возможность остаться в УПЛ: видео

Одесский "Черноморец" в матче против черниговской "Десны" должен был побеждать, чтобы сохранять шансы остаться в УПЛ. "Моряки" так и сделали.

Черноморец – Десна 3:0

Голы: Танчик, 62, Вильхамссон, 73 (пен), 85

Одесситы активно начали матч. И вскоре после начала встречи уже могли выйти вперед. Но защитники "Десны" сумели заблокировать несколько опасных ударов. Когда уже и они не справлялись со своими прямыми обязанностями, в игру вступал Литовченко. именно он вытащил удар под перекладину ворот.

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Но и сами игроки "Черноморца" тоже теряли возможности. Павлов мог забить после навеса с фланга, но пробил мимо рамки ворот.

Ответ "Десны" – Удар Волкова, с которым Литовка справился лишь со второй попытки.

Все самое интересное произошло во втором тайме. Танчик сумел сбежать от Слинкина и точно пробил в угол ворот "Десны", открыв счет в этом матче.

Способствовало победе "Черноморца" и удаление в "Десне". Немчанинов в борьбе с Павловым упал в штрафной площадке. Арбитр встречи решил, что было нарушение со стороны игрока черниговской команды. Поэтому он удалил Немчанинова и назначил пенальти. Удар с точки реализовал Вильхамссон.

Вильхамссон забил и третий гол своей команды в этом матче, оформив дубль. Этот гол стал седьмым для исландца в чемпионате Украины (за 12 матчей).

Учитывая, что в параллельном матче "Арсенал-Киев" проиграл, то именно "канониры" вылетели в Первую лигу. "Черноморец" же будет играть переходные матчи против "Колоса" из Ковалевки. Матчи состоятся 4 и 8 июня.