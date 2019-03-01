Черноморец – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Одесский "Черноморец" будет принимать донецкий "Шахтер" в субботу, 2 марта. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Донецкий "Шахтер" является фаворитом этого матча. Некоторые букмекеры даже не принимают ставку на то, что "горняки" не проиграют (победа или ничья) в этой игре.

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Прогноз от PariMatch

Коэффициент на победу "Черноморца" в домашнем матче против чемпиона и лидера УПЛ – 17,00. В то время как на победу "Шахтера" коэффициент лишь 1,16. На то, что матч закончится вничью, – 7,50.

При этом вероятность забитого гола "Черноморцем" (индивидуальный тотал больше 1,0) оценивается в 6,00. Для примера, что игроки "Шахтера" смогут забить три мяча в ворота соперников (индивидуальный тотал больше 2,5) – 1,87.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Самый высокий коэффициент на победу одесской команды именно у "Фаворит спорт" – 18,50. При этом на победу "Шахтера" почти без изменений – 1,15. Ничья в матче – 8,00.

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Именно эти букмекеры не принимают ставку на то, что "Шахтер" не проиграет в этом матче.

Прогноз 1xbet

Их эксперты оценивают победу "Черноморца" в 15,00. Победа "Шахтера" в этом матче – 1,17. Ничья – 7,40.

Матч "Черноморец" – "Шахтер" состоится в субботу, 2 марта. Начало в 17:00. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.