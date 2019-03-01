Черноморец – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

19 Читати новину українською
Черноморец – Шахтер: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Черноморец – Шахтер прогноз букмекеров

Одесский "Черноморец" будет принимать донецкий "Шахтер" в субботу, 2 марта. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Донецкий "Шахтер" является фаворитом этого матча. Некоторые букмекеры даже не принимают ставку на то, что "горняки" не проиграют (победа или ничья) в этой игре.

Читайте также: Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в трогательном письме поддержал пленных украинских моряков

Прогноз от PariMatch

Коэффициент на победу "Черноморца" в домашнем матче против чемпиона и лидера УПЛ – 17,00. В то время как на победу "Шахтера" коэффициент лишь 1,16. На то, что матч закончится вничью, – 7,50.

При этом вероятность забитого гола "Черноморцем" (индивидуальный тотал больше 1,0) оценивается в 6,00. Для примера, что игроки "Шахтера" смогут забить три мяча в ворота соперников (индивидуальный тотал больше 2,5) – 1,87.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Самый высокий коэффициент на победу одесской команды именно у "Фаворит спорт" – 18,50. При этом на победу "Шахтера" почти без изменений – 1,15. Ничья в матче – 8,00.

Читайте также: Бразилец Тете официально перешел в "Шахтер"

Именно эти букмекеры не принимают ставку на то, что "Шахтер" не проиграет в этом матче.

Прогноз 1xbet

Их эксперты оценивают победу "Черноморца" в 15,00. Победа "Шахтера" в этом матче – 1,17. Ничья – 7,40.

Матч "Черноморец" – "Шахтер" состоится в субботу, 2 марта. Начало в 17:00. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

blog_ava
Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
сегодня
29724
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Черноморец Шахтер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
сегодня 13:40 Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
32
Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
сегодня 13:33 Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
27
Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
сегодня 13:06 Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
7
Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
сегодня 11:50 Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
67
Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
28 февраля 21:37 Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук