Черный кот выбежал на футбольное поле в Нью-Йорке и прервал игру: забавное видео

Поединок регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс" был прерван. Причиной внезапной остановки игры стал черный кот.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

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Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики публики.

Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру.

Поединок между командами завершился победой "Даллас Ковбойс" со счетом 18:37.

Что такое Национальная футбольная лига?

НФЛ – это профессиональная лига американского футбола в США. В это время в НФЛ играет 32 команды. Американский футбол – это командный вид спорта с мячом. Цель игры — продвигать мяч в сторону зачетной (или конечной) зоны на половине поля соперника и зарабатывать очки.