Чешская "Славия" сенсационно отобрала очки у "Интера": видео

Миланский "Интер" едва не оконфузился перед родным фанатами. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "нерроадзури" вырвали ничью у "Славии".

Интер – Славия Прага 1:1

Голы: Барелла, 90+3 – Олайинка, 64

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Миланский клуб решил не форсировать события в матче. За весь первый тайм подопечные Антонио Конте нанесли только один удар в створ ворот гостей. "Славия" в конце первого тайма почувствовала, что с "Интером" можно играть, и начала раскрываться.

После перерыва гости из столицы Чехии неожиданно открыли счет. Олайинка прекрасно сыграл на добивании после того, как Ханданович парировал дальний удар. Самир дважды подряд не смог спасти партнеров.

После этого именно чешская команда владела территориальным и игровым преимуществом, но не смогла его воплотить в забитые мячи. В компенсированное время "Интер" все же сравнял счет. Сперва опасный удар Сенси со штрафного на себя приняла перекладина. На добивании был Барелла – 1:1.

Интер – Славия Прага видеообзор матча