Украинская ассоциация футбола в ближайшие дни решит судьбу львовских "Карпат". После двух подряд несыгранных поединков чемпионата страны львовская команда согласно регламенту УПЛ была автоматически отстранена от соревнований.

9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ примет решение относительно будущего львовского клуба, утверждает Sport.ua.

К слову: "Карпаты" могут лишить профессионального статуса: все футболисты станут свободными агентами

Во львовском клубе надеются, что команду понизят в классе, то есть, переведут в Первую лигу. Впрочем, по информации источника, члены КДК УАФ настроены менее оптимистично.

"Карпаты" в четверг лишат профессионального статуса. В последних поединках нынешнего сезона соперники "Карпат" получат технические победы, а сами львовяне – технические поражения. Футболистам команды будет предоставлен статус свободных агентов.

Нужно отметить, что "Карпаты" имеют право обжаловать это решение КДК в высшей инстанции – Апелляционном комитете УАФ.

Почему "Карпаты" исключат из УПЛ

Львовский клуб дважды подряд не появился на матче чемпионата Украины против "Мариуполя".

В клубе заявляют, что не имеют денег для продолжения жизнедеятельности команды.

В то же время президент "Карпат" Олег Смалийчук предлагает по 500 тысяч гривен клубам, которые победят перволиговый "Рух".

СМИ пишут, что проблема "Карпат" не в финансах. Клуб хочет избавиться от влияния олигарха Игоря Коломойского.