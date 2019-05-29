Четверо футболистов покинули "Вест Хэм", среди них и конкурент Ярмоленко

Английский "Вест Хэм" объявил о том, что клуб покинуло сразу четверо футболистов. Среди них и конкурент украинца Андрея Ярмоленко.

Как говорится на сайте "Вест Хэма", клуб покинут вратарь Адриан, полузащитник Самир Насри, а также два нападающий – Энди Кэрролл и Тони Мартинес.

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Стоит отметить, что Самир Насир был одним из конкурентов украинца Андрея Ярмоленко в стартовом составе "молотобойцев". Француз присоединился к "Вест Хэму" зимой 2019 года. До этого времени Ярмоленко был травмирован, и лондонский клуб активно искал ему замену. Однако по окончании сезона "Вест Хэм" решил не продлевать с Самиром Насри контракт.

Кэрролл перешел в "Вест Хэма" еще в сезоне 2012-2013. Однако последний сезон часто пропускал матчи из-за травм. 30 июня 2019 года у него заканчивается контракт с клубом.