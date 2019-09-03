Четверо игроков сборной Украины U-20 названы ФИФА "восходящими звездами"

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ФИФА назвала четырех футболистов сборной Украины лучшими на чемпионате мира U-20
ФИФА назвала четырех футболистов сборной Украины лучшими на чемпионате мира U-20 / fifa.com

ФИФА назвала десятку футболистов, которые запомнились на чемпионате мира U-20, что летом состоялся в Польше. Мундиаль выиграла сборная Украины.

В этом списке четверо игроков из сборной Украины: Андрей Лунин ("Вальядолид"), Сергей Булеца (СК "Днепр-1"), Ефим Конопля ("Десна") и Валерий Бондарь ("Шахтер").

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Лучшим вратарем турнира стал украинец Андрей Лунин. Полузащитник Сергей Булеца получил "Серебряный мяч" по итогам выступления на ЧМ.

Также в десятку лучших, по версии ФИФА, попали Ли Кан Ин (Корея), Крис Ричардс (США), Алессандро Плиццари (Италия), Секу Коити (Малые), Гонсало Плата (Эквадор) и Амаду Санья (Сенегал).

Всех десятерых футболистов в ФИФА назвали "восходящими звездами" и советуют за ними следить.

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Теги: Новости Спорта ФИФА Спорт Футбол Чемпионат мира U-20
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