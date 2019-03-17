Четверо легионеров "Динамо" получили вызовы в свои сборные

Четыре иностранных игрока киевского "Динамо" получили вызовы в свои сборные на матчи отбора Евро-2020.

В сборную Венгрии получил вызов защитник Тамаш Кадар. 21 марта венгры сыграют на выезде против Словакии, а 24 марта примут дома Хорватию. Еще один защитник Томаш Кендзера может помочь Польше 21 марта на выезде в матче с Австрией, а 24 марта в домашней игре против Латвии.

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Также атакующий полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в национальную сборную Словении. Словенцы 21 марта сыграют против Израиля, а 24 попытаются победить Македонию.

Еще одного атакующего полузащитника "Динамо" – Миккеля Дуелунда – вызвали в молодежную сборную Дании. Главный тренер датчан Нильс Фредерикс внес Дуелунда в список футболистов, которые будут готовиться к контрольным матчам с Бельгией (20 марта) и Францией (24 марта).

В сборную Украины было вызвано сразу девять игроков "Динамо": вратарь Денис Бойко, защитники Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Владимир Шепелев.