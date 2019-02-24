Четверо украинских биатлонисток финишировали в топ-20 на чемпионате Европы
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт сумела выиграть гонку преследования на чемпионате Европы в Беларуси. Эта гонка стала последней в рамках чемпионата Европы.
Россиянка чисто преодолела три огневых рубежа и только на последнем "заработала" один круг штрафа. Однако преимущество Екатерины над соперницами было чрезвычайно велико, поэтому она спокойно пришла к финишу первой.
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Неожиданно второе место получила белоруска Ирина Кривко. С одним кругом штрафа она отстала от россиянки на 37 секунд. Третье место в борьбе с австрийкой Дуней Здоуц получила немка Надин Горхлер.
Источник: 24 Канал
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