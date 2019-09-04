Четверо украинских легионеров сыграют за свои клубы в Лиге чемпионов

Клубы объявили свои заявки на матчи Лиги чемпионов. Среди них и донецкий "Шахтер", где выступают немало украинцев. И помимо клуба из Донецка, украинцы сыграют и за другие команды в самом престижном клубном турнире Европы.

Речь идет о четырех футболистах с украинскими паспортами. Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити". Дебютировать в Лиге чемпионов может и Руслан Малиновский вместе с "Аталантой". При этом оба клуба попали в одну группу с донецким "Шахтером", поэтому в каждом туре ЛЧ можно будет наблюдать "украинское дерби". Четвертым клубом в этом квартете стало "Динамо" из Загреба.

Читайте также: Чемпион Англии и Хорватии, сенсация Серии А – кто такие соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

Обидчик "Динамо" бельгийский "Брюгге" заявил на турнир украинского защитника Эдуарда Соболя. Команда сыграет против ПСЖ, "Реала" и "Галатасарая".

Четвертым украинцем является Ярослав Ракицкий, выступающий за российский "Зенит". Он будет противостоять "Лиону", "РБ Лейпцигу" и "Бенфике".

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября.