Четвертьфинал Лиги чемпионов за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов подарил интересные пары. Некоторые из команд впервые встретятся в еврокубках, а другие имеют достаточно богатую историю.

Очевидно, что наиболее интересной парой является "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

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"Барселона" обыграла МЮ в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. В обоих матчах забивал Лионель Месси.

Одно двухматчевое противостояние с участием "Барсы" и МЮ состоялось в рамках 1/4 финала Кубка кубков-1983/84. Уступив в Испании со счетом 0:2, дома "манкунианцы" забили в ворота соперника три мяча.

Еще однажды команды встретились в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона 2007/2008. В финал благодаря одному голу прошел МЮ. Также в активе "красных дьяволов" победа в финале Кубка кубков в 1991 году.

Статистика очных встреч в еврокубках: 4 победы "Барселоны", 4 ничьи, 3 победы МЮ.

"Аякс" – "Ювентус" это еще одна историческая пара для еврокубков. Соперники встречались в финале 1996 года, когда в Риме "Ювентус" победил по пенальти после ничьей в основное и дополнительное время со счетом 1:1.

Статистика очных встреч в еврокубках: 2 победы "Аякса", 4 ничьи, 6 побед "Ювентуса".

Пути "Ливерпуля" и "Порту" пересеклись в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала "Ливерпуль" разгромил "Порту" со общим счетом 5:0. Все голы были забиты в первом матче в Португалии, где Садьо Мане сделал хет-трик.

Статистика очных встреч в еврокубках: 3 победы "Ливерпуля", 3 ничьих.

Полностью в полуфинале сыграет минимум один клуб из Англии, поскольку в четвертьфинале сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Соперники впервые встретятся на европейской арене.

29 октября прошлого года в рамках чемпионата Англии "Сити" обыграл "шпор" в Лондоне с результатом 1:0. Ответный матч Премьер-лиги запланирован на 20 апреля. Поэтому команды трижды сыграют между собой за три недели.

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