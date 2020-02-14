24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Четвертые места никому не нужны, – Пидгрушная прокомментировала потерю медали ЧМ-2020

17 Читати новину українською
Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировали результаты спринта в рамках чемпионата мира. Пидгрушная заняла 4-ю строчку.

Пидгрушная разочарована, что не смогла выиграть медаль. В борьбе за бронзу она проиграла Луции Харватовой всего 4 секунды.

К теме: Чемпионат мира по биатлону-2020: результаты всех гонок

Это чемпионат мира – четвертые и пятые места здесь никому не нужны. Хотелось медаль, но так получилось. Это был мой промах, передержавший его на первом выстреле. На последнем круге пыталась добавить, на финише уже узнала, что получилось добавить там, где могла,
– сказала Пидгрушная в эфире телеканала "UA:Перший".

Также Елена подчеркнула сложность чемпионат мира. В частности, по ее словам, это заметно по количеству промахов на стрельбе. "Мало нулей для такой погоды", – резюмировала украинка.

Читайте также: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

  • Во время спринта только четверо из 101 биатлонистки закрыли все мишени. Среди четверки украинка Вита Семеренко.
  • Валентина Семеренко и Юлия Джима допустили по два промаха. Елена Пидгрушная не закрыла одну мишень.
  • Провалила стрельбу Кайса Мякяряйнен (4), Ингрид-Ландмарк Тандреволд (4), Лена Хекки (6), Жулия Симон (4), Анна Эберг (3).
  • Спринт 14 февраля выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд.
  • Следующая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону состоится 15 февраля. На старт спринта выйдут мужчины.

Важно: Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

Известно, кто из украинцев погиб в ДТП в Псковской области России
сегодня
2568
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:43 Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинцев
Юрій Семенюк 27
сегодня 10:17 Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020: даты и соперники
Ігор Саджениця 281
сегодня 09:07 Женщины украинских боксеров фото красавиц, с которым они празднуют День святого Валентина
Андрій Тудовші 1632
13 февраля 21:25 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
Назарій Дзюбановський 429
13 февраля 14:40 Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "
Ігор Саджениця 116
Новости
Больше новостей
Залиште відгук