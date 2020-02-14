Четвертые места никому не нужны, – Пидгрушная прокомментировала потерю медали ЧМ-2020

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировали результаты спринта в рамках чемпионата мира. Пидгрушная заняла 4-ю строчку.

Пидгрушная разочарована, что не смогла выиграть медаль. В борьбе за бронзу она проиграла Луции Харватовой всего 4 секунды.

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Это чемпионат мира – четвертые и пятые места здесь никому не нужны. Хотелось медаль, но так получилось. Это был мой промах, передержавший его на первом выстреле. На последнем круге пыталась добавить, на финише уже узнала, что получилось добавить там, где могла,

– сказала Пидгрушная в эфире телеканала "UA:Перший".

Также Елена подчеркнула сложность чемпионат мира. В частности, по ее словам, это заметно по количеству промахов на стрельбе. "Мало нулей для такой погоды", – резюмировала украинка.

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Во время спринта только четверо из 101 биатлонистки закрыли все мишени. Среди четверки украинка Вита Семеренко.

Валентина Семеренко и Юлия Джима допустили по два промаха. Елена Пидгрушная не закрыла одну мишень.

Провалила стрельбу Кайса Мякяряйнен (4), Ингрид-Ландмарк Тандреволд (4), Лена Хекки (6), Жулия Симон (4), Анна Эберг (3).

Спринт 14 февраля выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Следующая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону состоится 15 февраля. На старт спринта выйдут мужчины.

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