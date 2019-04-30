Четыре украинские теннисистки сыграют на турнире в России

Четыре украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира ITF – RWB Ladies Cup 2019 в Химках, Россия.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

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В первом раунде дончанка 23-летняя Валерия Страхова, посеянная под первым номером, встретится с одной из победительниц квалификационного турнира, 17-летняя киевлянка Дарья Снигур сыграет с четвертой ракеткой турнира британкой Майей Лумсден.

18-летняя киевлянка Виктория Дема на старте сразится с россиянкой Анной Моргиной, а 24-летняя Ольга Янчук померится силами с Оксаной Селехметьевой из России.

Спорт 24 писал, что украинская теннисистка Марта Костюк сыграла первый матч с февраля 2019 года.

Костюк в матче первого круга на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов победила итальянку Джорджию Брешиа.

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