Четыре украинских лайнсмена получили назначения на матчи Континентального Кубка

С 18 по 20 октября на ледовом "Терминал" в Броварах состоятся матчи второго этапа группы C Континентального кубка-2020.

В офис Федерации хоккея Украины поступило сообщение о том, что четыре украинских лайнсмена получили назначения на матчи клубного турнира Международной федерации хоккея. Поэтому обслуживать игры будут Илья Хохлов, Сергей Хараберюш, Алексей Рябиков и Антон Перетятько.

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Напомним, что соперниками семикратного чемпиона Украины ХК "Донбасс" будут команда "Мого" из Латвии, румынская "Корона" и победитель группы A. (сербская "Црвена Звезда", болгарский "Ирбис-Скейт", исландский "Акюрейри", турецкий "Зейнтибурну").