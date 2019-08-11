Четырехкратная олимпийская чемпионка выполнила уникальное упражнение: видео

Американская гимнастка Симон Байлз стала первой из женщин, которой удалось выполнить на бревне двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.

Это упражнение спортсменка чисто исполнила во время чемпионата США по спортивной гимнастике.

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Стоит добавить, что Симона Байлз, которая является четырехкратной олимпийской чемпионкой на Играх в Рио 2016 года, также выполнила двойное сальто назад с тремя винтами в вольных упражнениях в многоборье. Однако она несколько неудачно приземлилась. Но судьи засчитали этот элемент как выполненный.