Четырехкратная олимпийская чемпионка выполнила уникальное упражнение: видео

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Симон Байлз
Симон Байлз / usatoday.com

Американская гимнастка Симон Байлз стала первой из женщин, которой удалось выполнить на бревне двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.

Это упражнение спортсменка чисто исполнила во время чемпионата США по спортивной гимнастике.

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Стоит добавить, что Симона Байлз, которая является четырехкратной олимпийской чемпионкой на Играх в Рио 2016 года, также выполнила двойное сальто назад с тремя винтами в вольных упражнениях в многоборье. Однако она несколько неудачно приземлилась. Но судьи засчитали этот элемент как выполненный.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика
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