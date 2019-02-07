Чигринский получил травму в матче Кубка Греции, его с поля унесли медики: фото

Украинский защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский получил травму в матче Кубка Греции. В игре против "Атромитоса" игрок был заменен еще в начале встречи.

Еще на 8-й минуте Чигринский получил травму, а уже на 10-й минуте его заменили.

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При этом Чигринский покидал поле на машине медиков. И держался за руку.

Стоит отметить, что Дмитрий Чигринский – бывший игрок сборной Украины. Последний матч за "сине-желтых" защитник провел еще в 2011 году.