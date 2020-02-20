Чиновника Федерации скалолазания хотят отстранить из-за сексуальных домогательств

Представители сборной Украины по скалолазанию инициировали отстранение вице-президента Федерации скалолазания и альпинизма Артура Печия. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Открытое письмо с требованием отстранить Печия подписали семь из девяти членов сборной Украины по скалолазанию, информирует ТСН.

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"Артур Николаевич гладил Михаила Ткачука за затылок и делал массаж всего тела со спущенными трусами", – рассказал член сборной Украины Сергей Топишко.

Артур по десять раз на день расспрашивал мальчиков, кто, когда и сколько раз в день мастурбировал, а также рассказывал, когда и как он это делал,

– зачитал показания одного из спортсменов адвокат Шади Саад.

Печий пришел на пресс-конференцию и назвал информацию клеветой.

"В тех заявлениях, которые ребята написали, явно показано, что это заказная клевета. Грязная пиар-акция, направленная против меня и федерации, чтобы один из кандидатов, который присутствовал на этом брифинге, Геннадий Копийка, смог избраться президентом федерации", – сказал Печий.

Также в своем фейсбуке Печий опубликовал сообщение, в котором предположил, что спортсменов заставили подписать открытое письмо.

Третий вопрос для меня был намного сложнее. Я о заявлениях, которые зачитывали от имени некоторых ребят. Заявлениях, которые полны отвратительных подробностей, придуманных, чтобы придать им достоверности. У меня нет сомнений, что тексты написаны другими людьми. Просто потому, что много лет общался с ребятами, знаю, как они думают и как пишут. Допускаю, что их уговорили это подписать,

– написал чиновник.

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Мастер спорта по скалолазанию Павел Векла в ноябре рассказал, что в период с 2005 до 2013 года постоянно подвергался моральному, физическому и сексуальному насилию со стороны Печия.

"Я был слабым ребенком. Как только это произошло в первый раз – я ужасно боялся. Боялся признаться другим – это же позор. Дальше был шантаж... Я помню разговор на улице в Австрии: "Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи". Надо было так и сделать. Но не сделал", – написал спортсмен в фейсбуке.

По его словам, тренер запрещал любые разговоры о противоположном поле.

"В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек – к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по-другому. Это слово я нашел только через много лет, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете, какие могут быть последствия после анального секса. Найденная информация не была смертельной, поэтому я бы смирился с этим. Я продал себя в сексуальное рабство. Потому что я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни умных психологов и юристов", – отметил спортсмен.

По словам Веклы, Печий пытался препятствовать ему и после того, как спортсмен покинул сборную.