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Чисора – Усик: появился трейлер к бою

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Чисора - Усик: трейлер поединка смотреть видео
Чисора – Усик: появился трейлер к бою / matchroomboxing

Появился трейлер к бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на другую дату.

Трейлер к поединку опубликовал на YouTube менеджер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй. Об этом сообщает 24 канал.

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"Александр Усик и Дерек Чисора встретятся в аппетитном поединке в супертяжелом весе", – подписал видео Хэй.

Смотрите трейлер боя Усик – Чисора

В трейлере использованы фрагменты нокаутов Дерека Чисоры. Также там моменты пресс-конференции боксеров.

Зато на видео нет фрагментов побед Усика, который до сих пор не знает горечи поражений.

Что известно о бое Усик – Чисора

  • Встреча боксеров была запланирована на 23 мая в Лондоне (Англия). Бой должен был состояться на O2 арене.
  • Позже поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19. На данный момент точная дата боя неизвестна.
  • Вероятно Усик и Чисора встретятся в июле, однако не в Англии. Бой может пройти в Саудовской Аравии.
 

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик Усик - Чисора
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