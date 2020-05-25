Чисора – Усик: появился трейлер к бою
Появился трейлер к бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на другую дату.
Трейлер к поединку опубликовал на YouTube менеджер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй. Об этом сообщает 24 канал.
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"Александр Усик и Дерек Чисора встретятся в аппетитном поединке в супертяжелом весе", – подписал видео Хэй.
Смотрите трейлер боя Усик – Чисора
В трейлере использованы фрагменты нокаутов Дерека Чисоры. Также там моменты пресс-конференции боксеров.
Зато на видео нет фрагментов побед Усика, который до сих пор не знает горечи поражений.
Что известно о бое Усик – Чисора
- Встреча боксеров была запланирована на 23 мая в Лондоне (Англия). Бой должен был состояться на O2 арене.
- Позже поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19. На данный момент точная дата боя неизвестна.
- Вероятно Усик и Чисора встретятся в июле, однако не в Англии. Бой может пройти в Саудовской Аравии.