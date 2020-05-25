Чисора – Усик: появился трейлер к бою

Появился трейлер к бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на другую дату.

Трейлер к поединку опубликовал на YouTube менеджер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Привет, красавица: Чисора анонсировал бой с Усиком, подколов украинца

"Александр Усик и Дерек Чисора встретятся в аппетитном поединке в супертяжелом весе", – подписал видео Хэй.

Смотрите трейлер боя Усик – Чисора

В трейлере использованы фрагменты нокаутов Дерека Чисоры. Также там моменты пресс-конференции боксеров.

Зато на видео нет фрагментов побед Усика, который до сих пор не знает горечи поражений.

Что известно о бое Усик – Чисора