Чисора заявил, при каких условиях не будет драться с Усиком

Второй бой Александра Усика в супертяжелом весе перенесли из-за пандемии COVID-19. Теперь же коронавирус может вообще разрушить планы украинца. Следующий соперник украинца Дерек Чисора рассказал, при каких условиях не будет драться с Усиком.

Боя без зрителей не будет

В комментарии talkSPORT Чисора заявил, что бой с Александром Усиком не состоится без зрителей. Поединок должен был пройти 23 мая, но перенесен на неопределенный срок.

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Британский боксер прокомментировал информацию, что промоутер Эдди Хирн будет устраивать бои в штаб-квартире компании Matchroom Boxing.

Мы с Усиком не будем драться без зрителей. На кону будут большие деньги, поэтому продажа билетов играет огромную роль,

– сказал Чисора.

В Британии разрешили проводить спортивные события без зрителей с 1-го июня. Когда зрители смогут вернуться на трибуны – не сообщается.

Что известно о бое Усик – Чисора