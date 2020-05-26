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Чисора заявил, при каких условиях не будет драться с Усиком

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Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора / matchroomboxing

Второй бой Александра Усика в супертяжелом весе перенесли из-за пандемии COVID-19. Теперь же коронавирус может вообще разрушить планы украинца. Следующий соперник украинца Дерек Чисора рассказал, при каких условиях не будет драться с Усиком.

Боя без зрителей не будет

В комментарии talkSPORT Чисора заявил, что бой с Александром Усиком не состоится без зрителей. Поединок должен был пройти 23 мая, но перенесен на неопределенный срок.

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Британский боксер прокомментировал информацию, что промоутер Эдди Хирн будет устраивать бои в штаб-квартире компании Matchroom Boxing.

Мы с Усиком не будем драться без зрителей. На кону будут большие деньги, поэтому продажа билетов играет огромную роль,
– сказал Чисора.

В Британии разрешили проводить спортивные события без зрителей с 1-го июня. Когда зрители смогут вернуться на трибуны – не сообщается.

Что известно о бое Усик – Чисора

  • Встреча боксеров должна была пройти 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19.
  • На данный момент точная дата боя неизвестна. Вероятно Усик и Чисора встретятся в июле, однако не в Англии.
  • Бой может пройти в Саудовской Аравии. Победитель поединка в будущем получит право встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа.
 

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Усик - Чисора Александр Усик Бокс
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