Чисора обещает Усику устроить войну

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал перенос боя с Александром Усиком. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на неопределенный срок.

Несмотря на перенос поединка, Чисора продолжает готовиться и обещает Усику войну в ринге.

Читайте также У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним

Война все еще должна прийти, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности,

– написал Чисора в инстаграме.

Что известно о Чисоре?

36-летний британский боксер, супертяжеловес. На профессиональном ринге Дерек провел 41 бой, одержал 32 победы.

В пассиве Чисоры 9 поражений. Британец провел несколько поединков с известными боксерами, но обязательно терпел поражения.

В частности, в его пассиве поражение Диллиану Уайту и Тайсону Фьюри. В феврале 2012 года Чисора проиграл решением судей Виталию Кличко.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.