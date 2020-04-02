Чисора обещает Усику устроить войну
Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал перенос боя с Александром Усиком. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на неопределенный срок.
Несмотря на перенос поединка, Чисора продолжает готовиться и обещает Усику войну в ринге.
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Война все еще должна прийти, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности,
– написал Чисора в инстаграме.
Что известно о Чисоре?
36-летний британский боксер, супертяжеловес. На профессиональном ринге Дерек провел 41 бой, одержал 32 победы.
В пассиве Чисоры 9 поражений. Британец провел несколько поединков с известными боксерами, но обязательно терпел поражения.
В частности, в его пассиве поражение Диллиану Уайту и Тайсону Фьюри. В феврале 2012 года Чисора проиграл решением судей Виталию Кличко.
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