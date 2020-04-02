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Чисора обещает Усику устроить войну

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Дерек Чисора / instagram.com/derekwarchisora

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал перенос боя с Александром Усиком. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но бой перенесен на неопределенный срок.

Несмотря на перенос поединка, Чисора продолжает готовиться и обещает Усику войну в ринге.

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Война все еще должна прийти, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности,
– написал Чисора в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe #warchisora

Допис, поширений Derekchisora (@derekwarchisora)

Что известно о Чисоре?

36-летний британский боксер, супертяжеловес. На профессиональном ринге Дерек провел 41 бой, одержал 32 победы.

В пассиве Чисоры 9 поражений. Британец провел несколько поединков с известными боксерами, но обязательно терпел поражения.

В частности, в его пассиве поражение Диллиану Уайту и Тайсону Фьюри. В феврале 2012 года Чисора проиграл решением судей Виталию Кличко.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Усик - Чисора Александр Усик Бокс
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