Чисора преподнесет Усику неприятный сюрприз, – бывший соперник британца

Британский боксер Диллиан Уайт поделился мнением о потенциальном бое между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Уайт, который дважды побеждал Чисору, уверен, что Дерек преподнесет Усику неприятный сюрприз.

В комментарии Sky Sports Уайт заявил, что Усику предстоит тяжелый бой, даже если он выиграет.

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Усик считает, что сможет перехитрить Дерека, но когда Чисора будет в форме, а я в этом уверен, то он преподнесет Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он выиграет,

– сказал Уайт.

Диллиан посоветовал Усику не недооценивать Чисору. "Если Дерек будет в форме, если он выйдет мотивированным, то заставит тебя поработать. Придется серьезно работать", – убежден британец.

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Также Уайт уверен, что Чисора может победить Усика. Диллиана не впечатлил последний бой Усика, в котором он победил Чазза Уизерспуна.

Александру было трудно в бою с Чаззом Уизерспуном. Хорошо, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил миллион ударов. А Уизерспун, можно сказать, уже ушел на пенсию перед их боем,

– резюмировал Уайт.

Уайт – Чисора: как завершилось противостояние

Боксеры провели два поединка. Первая встреча британцев состоялась 10 декабря 2016 года. Поединок завершился победой Уайта раздельным решением судей.

Реванш между боксерами состоялся 22 декабря 2018 года. Уайт нокаутировал Чисору в одиннадцатом раунде.

Видео нокаута в поединке Уайт – Чисора