Чисора согласился на бой с Усиком

Промоутер Александр Красюк рассказал детали потенциального поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой. По словам промоутера украинского боксера, Чисора согласился на поединок с Усиком.

Красюк заявил, что Чисора вероятный соперник для Усика. "Мы как раз его рассматриваем как вариант номер один", – цитирует Красюка Tribuna.com.

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Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра,

– добавил промоутер.

Красюк подтвердил, что контракт на бой пока не подписан. Также он заявил, что соглашение будет заключено, когда будут выяснены все детали.

Что известно о бое Усик – Чисора?

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться в Великобритании. По словам сопромоутера Усика, поединок примет Манчестер.

Вероятно, что боксеры встретятся в конце февраля 2020 года. В СМИ называют дату 29 февраля.

Переговоры о бое ранее подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй. Он заявил, что переговоры продолжаются хорошо.

Что известно о Чисоре?

Британец дрался с Виталием Кличко. Чисора проиграл единогласным решением судей.

На дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

Виталий Кличко – Дерек Чисора видеообзор боя

После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.

На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.