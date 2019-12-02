Чисора согласился на бой с Усиком
Промоутер Александр Красюк рассказал детали потенциального поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой. По словам промоутера украинского боксера, Чисора согласился на поединок с Усиком.
Красюк заявил, что Чисора вероятный соперник для Усика. "Мы как раз его рассматриваем как вариант номер один", – цитирует Красюка Tribuna.com.
Читайте также: Импровизация бокса: почему дебют Усика не впечатлил
Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра,
– добавил промоутер.
Красюк подтвердил, что контракт на бой пока не подписан. Также он заявил, что соглашение будет заключено, когда будут выяснены все детали.
Что известно о бое Усик – Чисора?
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться в Великобритании. По словам сопромоутера Усика, поединок примет Манчестер.
Вероятно, что боксеры встретятся в конце февраля 2020 года. В СМИ называют дату 29 февраля.
Переговоры о бое ранее подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй. Он заявил, что переговоры продолжаются хорошо.
Что известно о Чисоре?
Британец дрался с Виталием Кличко. Чисора проиграл единогласным решением судей.
На дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.
Виталий Кличко – Дерек Чисора видеообзор боя
После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.