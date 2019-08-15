Член тренерского штаба Хацкевича останется, чтобы тренировать "Динамо"

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Висенте Гомес
Висенте Гомес / fcdynamo.kiev.ua

Бывший помощник Александра Хацкевича испанский специалист Висенте Гомес продолжит работу в "Динамо". Специалист останется в клубе, несмотря на то, что был уволен весь тренерский штаб.

Как сообщает FC Dynamo Nation, если поиски нового главного тренера киевского клуба затянутся, то Гомес будет готовить команду к ближайшим поединкам.

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По нашей информации, Висенте Гомес в списке претендентов на тренерский мостик "бело-синих". Вместе с ним руководство "Динамо" рассматривает кандидатуры Юрия Вернидуба и Юрия Калитвинцева.

Ближайший матч "Динамо" состоится 24-го августа против донецкого "Олимпика" в 5-м туре УПЛ. Матч 4-го тура против "Мариуполя" перенесен на сентябрь.

"Динамо" решило уволить Александра Хацкевича после неудачного старта в новом сезоне. Киевляне проиграли "Шахтеру" в чемпионате Украины, а затем вылетели из Лиги чемпионов. Киевляне не смогли одолеть бельгийский "Брюгге".

Под руководством Хацкевича "Динамо" выиграло два трофея. Но так ни разу не сыграло в групповом этапе Лиги чемпионов.

Последние новости о том, кто возглавит "Динамо" – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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