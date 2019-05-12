ЧМ-2019 по хоккею – Швеция разгромила Италию, Германия переиграла Данию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/HockeynewsSe

Сборные Германии и Швеции во втором туре чемпионата мира по хоккею сумели одержать победы.

Дания – Германия 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

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Германия после убедительной победы над Британией оказалась сильнее и Дании. Немцы обеспечили себе победу во втором периоде, отметившись двумя шайбами. В последние 20 минут Дания отыграла одну шайбу, но все равно проиграла.

Вместе с Финляндией немцы возглавляют группу A.

Италия – Швеция 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Опять крупно проиграла Италия. После того, как итальянцы получили 9 шайб от Швейцарии, они пропустили 8 шайб от Швеции. Больше всего шведы забросили в последние 20 минут – 6 шайб.

Эта победа стала первой для Швеции на этом чемпионате мира, поскольку в первом матче шведы сенсационно проиграли Чехии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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