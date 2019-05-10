ЧМ-2019 по хоккею: Канада проиграла Финляндии, Россия разгромила Норвегию

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Чемпионат мира по хоккею 2019
Чемпионат мира по хоккею 2019 / twitter.com/norskishockey

В пятницу, 10 мая, начался чемпионат мира по хоккею. Сборная Канады проиграла стартовый матч Финляндии со счетом 1:3, а Россия одолела Норвегию – 5:2.

Финляндия – Канада 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо. За финнов отличились Каапо Какко (дубль) и Артту Иломяки.

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Россия Норвегия 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Подопечные Ильи Воробьева уверенно победили команду Норвегии со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Дубль на свой счет записал Евгений Дадонов. Еще по одному точному броску произвели Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холос.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грьонборга переиграли Швейцарию (3:2).

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Теги: Спорт Новости России Норвегия Канада Финляндия Хоккей
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