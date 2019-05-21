ЧМ-2019 по хоккею: Латвия обыграла Норвегию, Словакия в тяжелом матче победила Данию (видео)
Сборная Латвии обыграла Норвегию в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе.
Норвегия – Латвия 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
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Латвийская команда, как и ее соперник, не сумела пробиться в четвертьфинал турнира.
Счет в матче был открыт на 16-й минуте: точный бросок на свой счет записал нападающий норвежской сборной Тобиас Линдстрем. На старте второго периода подопечные Боба Хартли восстановили равновесие после заброшенной шайбы форварда Микса Индрашиса. В заключительные 20 минут голы Яниса Якса, Рихарда Марениса и Рональда Кениньша установили окончательный счет.
Словакия – Дания 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
В параллельном матче сборная Словакии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа.
Встреча проходила без заброшенных шайб до концовки второго периода, когда счет открыл защитник сборной Словакии Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника. На 47-й минуте Дания восстановила равновесие благодаря шайбе Миккеля Бьодкера.
В основное время и в овертайме голов больше забито не было, в серии буллитов удача оказалась на стороне словаков.