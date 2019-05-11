ЧМ-2019 по хоккею – Швейцария закинула 9 шайб итальянцам, Дания переиграла французов: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/Hockey_FRA

В Словакии состоялись еще два матча чемпионата мира по хоккею 2019. Во второй игровой день победы одержали команды Швейцарии и Дании.

Дания – Франция 4:3 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 3:2)

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Сборная Дании в группе A сумела переиграть французов только в серии буллитов. Именно датчане выиграли первый период, однако в следующие 20 минут были сильнее французы. В третьем периоде Дания сравняла счет и перевале матч в овертайм. Там сборные шайб не забивали и выясняли победителя в серии буллитов, где больше повезло датчанам.

Швейцария – Италия 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Деклассировала своего соперника сборная Швейцарии. Швейцарцы забросили в ворота итальянцев аж 9 шайб. В первом периоде Швейцария отметилась четырьмя голами. Во втором периоде швейцарцы ограничились двумя шайбами, а еще три забросили в последние 20 минут.

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Благодаря разгромной победе Швейцария возглавила группу B.

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Теги: Хоккей Спорт Новости Спорта
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