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Что делает биатлон таким красивым: яркое видео

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Кайса Макарайнен / facebook.com/biathlonworld1

Международный союз биатлонистов по окончании сезона 2019/20 создал ролик, в котором осветил все памятные моменты гонок этого сезона.

Битлонний сезон 2019/20 завершился раньше запланированного. Из-за пандемии коронавируса был отменен заключительный этап в норвежском Холменколлене, а также две гонки этапа в Контиолахти.

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Пока биатлонисты отдыхают дома, IBU создал ролик в котором показал всю красоту биатлона: победы, падения, разочарования и яркие эмоции.

Этот сезон стал успешным для норвежских биатлонисток Тирил Экхофф (стала обладательницей малого Хрустального глобуса в гонках преследования) и Марте Олсбю. Спортсменка записала свое имя в историю биатлона. Она стала первой биатлонисткой, которой удалось получить награды во всех видах программ у женщин на чемпионате мира.

Марте Олсбю Ройселанн пополнила свою спортивную копилку семью медалями: тремя золотыми наградами в эстафетах, а также двумя наградами высшей пробы и две бронзы в личных гонках.


Марте Олсбю Ройселанн Фото: biathlon.com.ua

Их напарник в сборной Йоханнес Бё, который стал обладателем большого Хрустального глобуса. Норвежский биатлонист выиграл его второй год подряд. Также Бё выиграл малый Хрустальный глобус в зачете масс-старт.

Малый Хрустальный глобус в спринте достался немке Дениз Херрман, в индивидуальных гонках – шведке Ханне Эберг.

Доротея Вирер стала первой биатлонисткой восемнадцати лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого только легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

Легенды, для которых этот сезон стал последним в карьере

В конце биатлонного сезона 2019/20 несколько ведущих биатлонистов положили винтовку на полку. Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру.

Первым об окончании карьеры сообщил французский биатлонист Мартен Фуркад. Француз победил в своей заключительной гонке, но стать обладателем большого Хрустального глобуса не сумел, уступил норвежцу Йоханнесу Бё всего лишь два балла. Француз выиграл два малых Хрустальные глобуса в зачете спринте и индивидуальных гонках.

Достижения Мартена Фуркада

  • 5-кратный олимпийский чемпион
  • 13-кратный чемпион мира
  • 28-кратный призер чемпионатов мира
  • 82 победы на Кубке мира
  • 149 подиумов Кубка мира
  • впервые в истории выиграл Кубок мира семь раз подряд
  • обладатель 26 малых Хрустальных глобусов
  • 4 раза выиграл все малые Хрустальные глобусы в сезоне
  • рекорд по количеству подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18)

Вслед за Фуркадом, Кайса Макарайнен шокировала биатлонных болельщиков заявлением о завершении карьеры. В гонке финская спортсменка сделала все возможное, чтобы на красивой ноте завершить карьеру. Макарайнен заняла в результате четвертую строчку.

Финская "ракета" Кайса Макарайнен навсегда вписала свое имя в историю биатлона как одна из самых быстрых биатлонисток всех времен. IBU создало трогательный ролик о последней в карьере гонке Кайсы.

Трогательный ролик прощальной гонки Кайсы Макарайнен

Достижения Кайсы Макарайнен

  • чемпионка мира
  • 5-кратная призерка чемпионатов мира
  • 27 побед на Кубке мира
  • 87 подиумов Кубка мира
  • 3 больших Хрустальных глобуса
  • 5 малых Хрустальных глобусов

Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на этом стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследования на этапе в Контиолахти. Кайса Макарайнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.

К ним присоединилась еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье. Об этом известная биатлонистка рассказала в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon cœur chavire Le sport de haut niveau, c'est une belle aventure et c'est exigeant. Il représente pour moi deux ancrages principaux. Le plaisir, c'est mon leitmotiv depuis 28 ans, car le sport est pour moi une passion, c'est contagieux dans la famille. Pouvoir skier dans des endroits magnifiques à travers le monde est une chance inouïe et cela m'anime. Mais je dois me rendre à l'évidence, depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé. Et ce qui m'attriste, c'est que le constat est le même partout, les hivers sont moindres et la neige devient une denrée précieuse. Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. Une connaissance de soi, c'est la manière dont je donne du sens à ma carrière. Le sport m'a ainsi permis de maitriser le gouvernail de mon bateau en m’apprenant qui je suis, où je veux aller et ce que j'ai envie de faire. Les diverses traversées, les escales, les tempêtes, les accalmies ont été d'un enseignement riche ; j'ai grandit, j'ai évolué et cela m'a rendu plus forte. J'ai aussi eu du temps pour moi, pour réfléchir et me centrer. Et en plus de 10 ans de sport de haut niveau, je crois que j'ai bien fait le tour de la question. Je me rends bien compte aujourd'hui que le sport de haut niveau c'est trop exigeant et centré sur les résultat pour que je reste à flot avec les seuls objectifs de plaisir et de connaissance de soi qui prennent d'ailleurs un peu l'eau ! Alors me voici aujourd'hui, entre vents et marées, confrontée à mes limites et mes valeurs. C'est pourquoi au bout de mes ressources sportives et humaines dans ce milieu, je décide de quitter sereinement le navire du sport de haut niveau pour découvrir d'autres horizons qui seront plus en adéquation avec la personne que je suis devenue. Je tiens à remercier toutes les personnes m 'ayant soutenues dans cette aventure, c'est tellement agréable et appréciable d'être bien entourée. Et les autres aussi car j'ai appris la résilience. Je remercie aussi tous les supporters, cela a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous, vous êtes super ! « Larguer les amarres », une nouvelle aventure commence !

Допис, поширений Célia Aymonier (@celia.aymonier)

  • Эмонье входила в лыжную сборную Франции, приняла участие в Олимпиаде в Сочи, но с 2015 года перешла в биатлон.
  • В составе сборной Франции по биатлону она трижды становилась призером этапов Кубка мира и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, проходившего в австрийском Хохфильцене.

Еще одна именитая биатлонистка итальянка Доротея Вирер пока не исключает такую идею, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере. Биатлонистка примет окончательное решение весной.

 

Несмотря на то, что легенды биатлона положили винтовку на полку, новый сезон болельщиков ожидает не менее горячий. Олимпийская чемпионка-2018 в личном спринте и двукратная чемпионка мира-2019 в лыжных гонках Стина Нильссон из Швеции объявила о переходе в биатлон. Теперь на замену финской "ракете" Кайсе Макарайнен пришла новая грозная соперница для лидеров мирового биатлона.

Ролик биатлонного сезона 2019/20 от IBU

  • По итогам нынешнего сезона женская сборная Украины заняла шестое место в зачете Кубка Наций, а мужская расположилась на седьмом.
  • Лучшим украинским биатлонистом стал Дмитрий Подручный, который финишировал 17-м в общем зачете Кубка мира.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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