Что делает биатлон таким красивым: яркое видео

Международный союз биатлонистов по окончании сезона 2019/20 создал ролик, в котором осветил все памятные моменты гонок этого сезона.

Битлонний сезон 2019/20 завершился раньше запланированного. Из-за пандемии коронавируса был отменен заключительный этап в норвежском Холменколлене, а также две гонки этапа в Контиолахти.

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Пока биатлонисты отдыхают дома, IBU создал ролик в котором показал всю красоту биатлона: победы, падения, разочарования и яркие эмоции.

Этот сезон стал успешным для норвежских биатлонисток Тирил Экхофф (стала обладательницей малого Хрустального глобуса в гонках преследования) и Марте Олсбю. Спортсменка записала свое имя в историю биатлона. Она стала первой биатлонисткой, которой удалось получить награды во всех видах программ у женщин на чемпионате мира.

Марте Олсбю Ройселанн пополнила свою спортивную копилку семью медалями: тремя золотыми наградами в эстафетах, а также двумя наградами высшей пробы и две бронзы в личных гонках.



Марте Олсбю Ройселанн Фото: biathlon.com.ua

И х напарник в сборной Йоханнес Бё, который стал обладателем большого Хрустального глобуса. Норвежский биатлонист выиграл его второй год подряд. Также Бё выиграл малый Хрустальный глобус в зачете масс-старт.

Малый Хрустальный глобус в спринте достался немке Дениз Херрман, в индивидуальных гонках – шведке Ханне Эберг.

Доротея Вирер стала первой биатлонисткой восемнадцати лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого только легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

Легенды, для которых этот сезон стал последним в карьере

В конце биатлонного сезона 2019/20 несколько ведущих биатлонистов положили винтовку на полку. Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру.

Первым об окончании карьеры сообщил французский биатлонист Мартен Фуркад. Француз победил в своей заключительной гонке, но стать обладателем большого Хрустального глобуса не сумел, уступил норвежцу Йоханнесу Бё всего лишь два балла. Француз выиграл два малых Хрустальные глобуса в зачете спринте и индивидуальных гонках.

One of the greatest biathletes of all time is retiring. A great champion, a phenomenal talent and a true sportsman. Merci @martinfkde. Watch his final race in #KON20 again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GgjGdBjDaT — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Достижения Мартена Фуркада

5-кратный олимпийский чемпион

13-кратный чемпион мира

28-кратный призер чемпионатов мира

82 победы на Кубке мира

149 подиумов Кубка мира

впервые в истории выиграл Кубок мира семь раз подряд

обладатель 26 малых Хрустальных глобусов

4 раза выиграл все малые Хрустальные глобусы в сезоне

рекорд по количеству подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18)

Вслед за Фуркадом, Кайса Макарайнен шокировала биатлонных болельщиков заявлением о завершении карьеры. В гонке финская спортсменка сделала все возможное, чтобы на красивой ноте завершить карьеру. Макарайнен заняла в результате четвертую строчку.

Финская "ракета" Кайса Макарайнен навсегда вписала свое имя в историю биатлона как одна из самых быстрых биатлонисток всех времен. IBU создало трогательный ролик о последней в карьере гонке Кайсы.

Трогательный ролик прощальной гонки Кайсы Макарайнен

Достижения Кайсы Макарайнен

чемпионка мира

5-кратная призерка чемпионатов мира

27 побед на Кубке мира

87 подиумов Кубка мира

3 больших Хрустальных глобуса

5 малых Хрустальных глобусов

Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на этом стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследования на этапе в Контиолахти. Кайса Макарайнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.

К ним присоединилась еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье. Об этом известная биатлонистка рассказала в своем инстаграме.

Эмонье входила в лыжную сборную Франции, приняла участие в Олимпиаде в Сочи, но с 2015 года перешла в биатлон.

В составе сборной Франции по биатлону она трижды становилась призером этапов Кубка мира и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, проходившего в австрийском Хохфильцене.

Еще одна именитая биатлонистка итальянка Доротея Вирер пока не исключает такую идею, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере. Биатлонистка примет окончательное решение весной. On Saturday, Dorothea Wierer became the first woman since @forsb1 to defend her overall title: it's been 18 years! Check out some of her stats in the below.

_______________#KON20 (C) Manzoni #biathlon pic.twitter.com/SfbUv6muj0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2020 Несмотря на то, что легенды биатлона положили винтовку на полку, новый сезон болельщиков ожидает не менее горячий. Олимпийская чемпионка-2018 в личном спринте и двукратная чемпионка мира-2019 в лыжных гонках Стина Нильссон из Швеции объявила о переходе в биатлон. Теперь на замену финской "ракете" Кайсе Макарайнен пришла новая грозная соперница для лидеров мирового биатлона. Ролик биатлонного сезона 2019/20 от IBU

По итогам нынешнего сезона женская сборная Украины заняла шестое место в зачете Кубка Наций, а мужская расположилась на седьмом.

Лучшим украинским биатлонистом стал Дмитрий Подручный, который финишировал 17-м в общем зачете Кубка мира.

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