Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин

Во второй части интервью главный тренер сборной Украины по каратэ Антон Никулин рассказал о методах отбора в сборную, конкуренции в каратэ, правилах отбора на Олимпийские игры и выступлениях в России.

Первая часть интервью о приходе в каратэ, предложениях от криминальных структур, начале тренерской работы, главном мотиваторе, патриотизме и сколько времени планирует быть главным в сборной Украины – по ссылке.

– Каковы Ваши методы отбора в сборную – американский, советский или свой?

– Мой метод отбора называют авторским. Но все очень просто. Мой дед был хорошим спортсменом, мастером спорта СССР. Когда я стал тренером, он дал много ценных советов. Он говорил: "Ты сейчас тренер сборной и у тебя будет много вопросов кто и почему попадает в нее. Пропиши правила отбора на листочке". Я это сделал и никогда не менял, и не поменяю. Есть правила отбора федерации, они обсуждаются тренерским комитетом и дальше все знают по каким правилам играют. Если ты хочешь попасть в сборную, то должен стать призером чемпионата Украины (первое, второе или третье место). Призеры едут на Кубки мира. Кто берет медаль – автоматически попадает в сборную. Если не берет, то едет чемпион Украины. Все очень просто и у людей не возникали вопросы. Я выбираю людей в женскую, мужскую команды, и для стенки. А все остальное происходит автоматически. Сейчас жду результатов чемпионата, потому что в двух категориях есть спорные моменты. Кто покажет лучший спортивный результат, тот и будет в сборной.

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– Как организована работа в сборной?

– Общее видение и методика работы индивидуальных тренеров спортсменов не отличается. Я позволяю тренерам находиться на сборах и ездить на соревнования. Я не разъединяю тренера и спортсмена. Единственное, что тренер должен быть украинский, с нашей лицензией. Разрешаю даже секундировать. Перед собранием мы обсуждаем с тренерами все моменты. Единственное чего не хватает – это психолога в команде. Всем остальным обеспечен.

– Кто проводит анализ соперников?

– Это мы делаем индивидуально. Но я отдельно тоже смотрю, анализирую, вырисовываю свою картину. Затем садимся с индивидуальными тренерами и спортсменами, обсуждаем, находим определенный консенсус стратегии и тактики.

– Что такое игровой подход в спортивной тренировке каратэ?

– У нас так исторически сложилось, что в каратэ есть ката и кумитэ (поединок и программные комплексы, – Спорт24). В комплексах мы плохо выступаем. Я задавал себе вопрос, а почему в боксе или кикбоксинге нет ката, или в других единоборствах. И пришел к тому, что сперва я развиваю человека. Поэтому очень много брал из других видов спорта, например, из гимнастики. Как не странно, но на наш вид спорта больше всего похоже фехтование, а не другие единоборства. Там есть патч-спорт, а у нас тач-спорт. У нас надо обыграть, попасть. Нужны думающие и хитрыхе спортсмены. У нас все тренировки начинаются с мяча. Его нужно научиться ловить. Мы развиваем координацию, гибкость, а уже потом даем технические элементы. Поэтому говорят, что это игровой подход. Все спортсмены кайфуют, когда тренировки в игре. Это все динамика, надо обыграть оппонента. Все игровые упражнения сконцентрированы на том, чтобы обыграть оппонента.

– После того как каратэ стало олимпийским видом – финансирование увеличилось?

– В разы увеличилось. У нас было финансирование, о котором смешно говорить, в районе 2 миллионов гривен в год. Его ни на что не хватало. Сейчас у нас 15 миллионов. Денег достаточно для того, чтобы сборную повезти на все турниры. Еще и первый и второй состав. Иметь хороших резервистов и чувствовать себя человеком. Когда-то на соревнования в Роттердам ехали на автобусе. Сейчас ездим как люди. Единственное чего не хватает – это психолога. В Украине нехватка таких специалистов, поэтому сам изучаю. Но я не являюсь профессионалом в этом, поэтому эффективность невысокая.

– Насколько сильно увеличилась конкуренция?

– Тоже в разы. Она безумно увеличилась. Но своей системой отбора мы сделали хороший задел в плане баллов. Когда начался олимпийский отбор, то у нас почти каждый спортсмен был в топ-10. Это очень круто.

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– А в Украине конкуренция увеличивается?

– Прогнозирую уменьшение. Это также произошло и в других олимпийских видах единоборств. Олимпийский спорт – это намного тяжелее, чем неолимпийский. Поэтому не все готовы выкладываться. Тем более нынешняя молодежь, выросшая с гаджетами, каждый год все хуже поколение. В физическом плане, том же интеллекте, они слабее предшественников. А их мотивировать – это большая работа. Если раньше мотивацией была возможность поехать заграницу, то сейчас это не мотивирует. Они с мамой и папой постоянно ездят заграницу – Египет, Польша...

– Увеличение количества клубов по каратэ ведет к увеличению конкуренции?

– Думаю, что да. Количество спортсменов увеличивается. Но мы еще не имеем достаточного количества высококвалифицированных тренеров. Я тренеров делю так: "тренер" и "заробитчанин". Первый работает на результат. Второй ждет начала следующего месяца, чтобы собрать деньги у детей за тренировки. Кто-то умеет находить золотую середину. Мы понимаем, что надо есть и нужен результат. Поэтому у нас и много стилевого каратэ. Они не составляют конкуренцию и не идут к нам. Но повезти детей куда-то надо, чтобы дети имели медальки, грамоты и мама с папой были довольны. Было много примеров, что подходят люди и говорят: "У меня малому 16 лет, он выигрывает все чемпионаты, а вы его в сборную не берете". Спрашиваю, какие чемпионаты выигрывал и оказывается, что он у нас никогда не был. Это какие-то непонятные соревнования. Приезжает на чемпионат Украины, первый круг и до свидания.

– Какие сильные школы каратэ есть в Украине?

– Черновицкая хорошая. Львовская и одесская сильнейшие. Есть еще киевская неплохая. Другие пока не вытягивают.

– Главные страны-конкурентки?

– Япония, но они говорят, что их система не очень хорошая. Европейцы начала выигрывать у японцев. Очень сильна внутренняя конкуренция в Иране. Я бы их назвал страной номер один. Еще Турция, Франция, Италия. Сейчас все страны подтянулись. Труднее выиграть Чемпионат Европы, потому что самое большое количество стран и в каждой стране есть хороший спортсмен. Даже во время олимпийского отбора есть необъективность. Для примера, сравнить панамериканский чемпионат и чемпионат Европы – это небо и земля. Африканский – вообще очень мало стран. В Азии тоже только 10 стран могут конкурировать, а у нас 50.

– Получить лицензию будет труднее, чем медаль Олимпиады?

– Да! Минимум вдвое тяжелее. На самом деле, если ты туда попал, то на 30% медаль в кармане, потому что только 10 спортсменов попадает.

– В каратэ только три категории. Это минус?

– Конечно. Выбросили две категории. Увеличили конкуренцию между спортсменами. И ты не соревнуешься с теми, кто в другом весе.

– Как будут получаться лицензии?

– Попадают на Олимпиаду первые четыре человека из объединенного рейтинга категорий. Также в 2020 году будет квалификационный турнир в Париже. Из него "зайдет" первый, второй и один третий. Восьмым попадает представитель Японии. Девятый – wildcard (приглашение спортсмену или команде принять участие в соревнованиях, которое предоставляется организаторами вне рейтинга и отборочных соревнований, – Спорт24). Десятый – лучший рейтинг контингента, который уже не представлен в конкретной категории. Фактически, европейцам и азиатам труднее всего.

Последнюю лицензию заберут панамериканцы, африканцы и Австралия с Океанией. Это будут такие проходные соперники. В топ-4 рейтинга может быть только один спортсмен от страны. И на итоговый турнир страна может выставить только одного спортсмена. Если в топ-4 попадут два спортсмена, то тот, что выше, попадает на Олимпиаду, а другой вынужден участвовать в квалификационном турнире. Баллы считаются уже с прошлого года. Все добытые на турнирах Серии А и Премьер-лиге будут делиться на половину. Не будут делиться только очки, заработанные на Чемпионатах Европы и Мира. Они ключевые для получения лицензии на Олимпиаду.

– На сколько лицензий Вы рассчитываете?

– На две лицензии (одна у мужчин и одна у женщин) и на одну медаль. Двое женщин и двое мужчин, которые реально претендуют на лицензии. И будем над этим усиленно работать.

– Будете в этом году ехать на все старты?

– Да. Единственный вопрос – это Россия. Я точно туда не поеду. У меня теперь еще и работа в Львовском городском совете. И этот вопрос точно станет политическим. Вопрос о поездке еще открыт. Министерство на это деньги не будет давать. А это Премьер-лига – бешеные баллы в рейтинг. Уверен, что надо будет отправить спортсменов. Мы пропустили кадетскую и юниорскую Европу в Сочи. Это была моя инициатива. Они очень на нас обижались, но их обиды видел где-то "в носу". Это принесло определенный минус. Нам до сих пор говорят, что мы сделали ошибку. Это была моя позиция и президента федерации Сергея Левчука. Не буду говорить, что это кто-то где-то там решил. Мы так сделали, потому что на тот момент и вообще в сборную входит много спортсменов из нашего региона (Львовская область, – Спорт24). Там есть дети, у которых родственники погибли в российско-украинской войне. Я не понимал, кто будет нести ответственность за безопасность детей, поэтому решили принять такое решение. Там бы провоцировали детей и неизвестно чем бы это закончилось. Я уважаю Олега Немчинова (государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины, – Спорт24) и то что он делает, в том числе для Львова. Но я бы хотел видеть четкую позицию министерства по этому вопросу. Ее нет! Есть четкая позиция Немчинова, но не министра. Министр сначала запретил, потом разрешил, потом рекомендовал. Хочу четкой позиции министра и министерства, а не только Немчинова. Он должен озвучить четко, можем мы ехать или нет. А сейчас мы наполовину возвращены.

Был разговор, что в России не будут проводиться отборочные соревнования, только те, что уже запланированы. Но информация не соответствует действительности и квалификации проводят. Как нам (сборной Украины по каратэ, – Спорт24) здесь поступать, я не могу сказать. Олимпиада – это не кадетский и юниорский чемпионат Европы. Там у людей еще будет куча шансов. А тут люди работают на одно и могут упустить шанс. Много говорили о сестрах Музычук, что они поехали на чемпионат в Россию. А у меня насчет этих разговоров есть такая мысль: "А что может быть лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве украинского флага?". Как по мне, это круто звучит и будет выглядеть. Поэтому хочу услышать четкую позицию министра.

– Нам вообще нужно такое министерство?

– Я бы его развалил! Не нужно нам пять этажей этого здания. В Латвии есть служба, которая со всем справляется. Не нужно нам такого большого чиновничьего аппарата. Не надо министерству лезть в дела федерации. Не надо правила соревнований утверждать министерством. Для чего? У нас много абсурдных вещей. Не буду говорить, хороший у нас или не хороший министр. Любые реформы без изменения системы – это... Не хочу грубо выражаться. Мы так ничего не изменим. Даже работая в городском совете, я постоянно говорю, что то, что делаем – это оптимизация. Ибо что-то делать и не менять систему – это неэффективно. И моя борьба против ФСО и неэффективных ДЮСШ – это желание наладить эффективную работу, сэкономить средства и направить их на другие процессы и потребности.

– У Вас много спортсменов-"хищников"?

– Спортсмены должны быть лисами. Я детям объясняю, что есть два вида тактики: хантер и лиса. Ты или первый или второй. Надо понять, как ты "берешь" соперника, хитростью или выцеливаешь. Таких хищников много, они все готовы за медаль "загрызть".

– К спортсменам из "Юнион" в сборной больше требований?

– Да, как к своим. "Бомбулей" получают больше всего. Если им сделаю поблажки, то ничего не будет.

– В каратэ учат бить вторым. Прокомментируйте драку Ярослава Горуны в кинотеатре?

– Его многие понимали и поддерживали. Мы с ним, когда летели в Дубаи, то говорили о машинах. Он свое авто продал. Я спрашиваю, будет ли брать новое. Он ответил, что собирался до той ситуации. Это получилось довольно дорого. Мы же не все рассказываем на камеру, что было. С другой стороны, была провокация. Когда тебе говорят, что что-то сделают с твоими родственниками, то это сыграло свою роль. Когда человека предупредили, раз, второй, третий, пятый. Это был длительный процесс. Жаль, что у человека забрали часть здоровья. Когда в кинотеатре происходят такие вещи, то все молчат, а потом говорят – не нашлось настоящего мужчины, чтобы встал и сказал. Нашелся мужик! Спортивная среда его поддержала. Каждый нормальный человек, который пришел бы с девушкой, в его ситуации поступил бы так же. Я за то, чтобы конфликты решать мирным путем. Это был хороший урок для обоих. Когда это начало раскручиваться, и ты не можешь это остановить, то надо получить дивиденды. Соответственно, мы все выступили за него. Он поступил как настоящий мужчина.

– Количество детей в клубе после этой ситуации увеличилось или уменьшилось?

– Точно не уменьшилось. Я всегда говорю: "Славик, ты не только тренер, а еще и аниматор". Он очень хорошо ладит с детьми. Возможно, у него страдает спортивная составляющая, но он очень любит тренировать. Дети к нему тянутся, потому что он хороший, как тренер и как человек.

– Вы работали в ДЮСШ "Галичина" (для детей с инвалидностью)?

– Долго не колебался, получив приглашение. Когда я прилетел из США, где увидел выступление детей с инвалидностью. Мне очень захотелось интегрировать это для каратэ. То, что федерация каратэ начала работать с людьми с инвалидностью, это из-за меня. Я пошел в "Джерело", выбрал ребят, они до сих пор тренируются в клубе. И тогда предложил это направление развивать, и на чемпионате Украины во Львове состоялось показательное выступление спортсменов с инвалидностью. Я будто ударился в ту советщину... Это такой опыт, не говорю, что плохой, наверное, хороший. Тогда я четко понял, что такое ДЮСШ и, какие у нее возможности. Вложил много своих денег. Мы баскетбольную команду создали (сейчас ее уже нет).

– 21-е общекомандное место на Чемпионате Европы среди молодежи до 21 года (1 серебряная и 2 бронзовые награды). Это провал?

– Очень плохой результат. Сейчас сменился тренер молодежной сборной. Ему надо дать определенное время для реализации. Все предыдущие чемпионаты, где украинцы брали по 5-7 медалей последние 5 лет, то большинство брали львовяне из моего зала. Сейчас меньше занимаюсь каратэ. Когда мои составляли костяк, я их больше контролировал и постоянно с ними был. Теперь на это меньше времени. Мы рассчитывали на моих, на 2-3 медали. Они не показали результат.

– Как оценить последние выступления наших каратистов на этапах Премьер-лиги?

– Хорошо. Я говорил об Иране, что они лучшие. Так вот, у них были два финала и у нас два. Сейчас мы одна из первых команд. У нас есть медали с каждого этапа, так что все хорошо.

– Судейство это проблема?

У нас большие проблемы в судействе. Моя жена стала судьей. Мы специально "затянули" ее в эту кухню. Потому что очень сильное арабское лобби. Турки с арабами "вась-вась". Только что случись, так сразу дают балл. Мы часто с таким сталкиваемся. Конечно, обидно, но мы не акцентируем на этом внимания.

– У девушек сейчас больше наград…

– Их легче готовить и конкуренция меньше. Любой специалист скажет, что девушки взрослые выступают максимум как мужчина-юниор. Соревнования мужчин – это совсем другой уровень. У меня дед говорил: "Хочешь быстрого результата, то возьми самую легкую или самую тяжелую девушку. Хочешь всю жизнь продолбаться, возьми парня средневеса". Это чистая правда и это подтвердит любой специалист.

– Где познакомились с женой и чем она занималась до судейства?

– Она мастер спорта международного класса по каратэ. Была в сборной. Когда дети "пошли", то стала судьей. Мы познакомились на соревнованиях. Куча лет вместе – это лучшее, что со мной произошло в этой жизни. Если бы жена была не из каратэ, то это был бы "жестяк". У меня такое бывает, что я приезжаю с соревнований, переодеваюсь и еду на другие. Еще есть городской совет. У меня был тяжелый период летом, когда даже в больнице лежал.

– Как оцените начало трансляций соревнований по каратэ?

– Надеюсь, это будет дополнительной мотивацией. Но тут идея в том, чтобы ознакомить людей с каратэ как спортом, а не тем, что в фильмах. Когда в 90-х годах начался пик популярности, было много версии и его неправильно рекламировали. Надо понять, что каратэ – это спорт и ничего больше.

11 странных вопросов к Антону Никулину

– Кто круче Чак Норис или Станислав Горуна?

– Однозначно Горуна. Он свой.

– Во время совещаний в ЛГС было желание применить навыки каратэ к кому-то из оппонентов?

– Наверное, не было. Но иногда тупость удивляет. Уже научился ее спокойно воспринимать.

– Учили работников городского совета каратэ?

– Они сами умеют. Есть один дзюдоист хороший.

– Деловой костюм или кимоно?

– Сейчас деловой костюм.

– Какой силы ваш удар (в килограммах)?

– Никогда не измерял, но пару раз бил так, что "засыпали".

– Какое каратэ лучше: мужское или женское?

– Мне мужское больше нравится. Оно мощнее и сильнее.

– На что готовы променять олимпийское золото?

– Один мой знакомый тренер сказал, что даже почку бы отдал. Я не уверен. Ни на что не поменяю. Это реализация, это мечта. Мой дед всегда говорил, что он не добрался до Олимпиады, так я должен. Как спортсмен не имел возможности, так может как тренер доберусь. Хочу на его могилу принести олимпийскую медаль.

– Возможны официальные бои между мужчинами и женщинами?

– Конечно, нет.

– Требуете от спортсменов читать книги?

– Одно из первых, с чем работаю, это чтобы человек развивался. Тупой спортсмен никогда в жизни не достигнет результата.