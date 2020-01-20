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Что ожидать от лондонского дерби "Челси" – "Арсенал"

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Матч Челси – Арсенал / Getty Images

Пока в большинстве европейских чемпионатов зимняя пауза и команды только приступают к тренировочным сборам, английская Премьер-лига в самом разгаре. Только в воскресенье завершился 23-й тур и вот уже во вторник стартует 24-й.

Более того, нас ждет зрелищное лондонское дерби "Челси – "Арсенал". Каждую из команд возглавляет специалист, который сам еще не так давно играл. Фрэнк Лэмпард и Микель Артета проводят свои первые сезоны как главные тренеры. Пока лучше получается у Лэмпарда, чей "Челси" идет на 4-м месте, тогда как "Арсенал" замыкает топ-10.

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Микел Артета против Фрэнка Лэмпарда, когда они еще играли за "Арсенал" и "Челси" (фото: Getty Images)

Поэтому, не удивительно, что сейчас "Челси" главный претендент на победу. Аналитики Parimatch дают команде 54% на успех. У "канониров" 22%, и еще 24% на ничью. Правда, не стоит забывать, что "аристократы" накануне уступили "Ньюкаслу" 0:1. Без травмированного Пулишича команде не хватило креатива в нападении, и она толком не создавала голевых моментов. Матч в который раз показал, что "Челси" нуждается в усилении.

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Впрочем, как и "Арсенал", который также пока не делал приобретений в январе. Хотя Артета и уверяет, что подыскивает новых исполнителей. А пока этот процесс идет, "канониры" продолжат играть без Обамеянга – у главного бомбардира клуба еще не закончилась дисквалификация. Габонца пытался подменить Мартинелли, но без особого успеха.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Арсенал Челси
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