Что такое тренировка в стиле HIIT: главные преимущества

Все в один голос расхваливают эффективность HIIT. А что же это такое? Спорт24 разобрался, каковы основные преимущества этой интервальной тренировки и для кого они были созданы.

Занимаетесь спортом, совмещая это с правильным питанием, но лишние килограммы возвращаются? Скорее всего, нужно пересмотреть и изменить систему физических нагрузок. Почему бы не попробовать – HIIT? Ну что ж, поехали разбираться, что это такое вообще.

Что такое HIIT (с англ. High intensity interval training)Это интервальная тренировка с высокой эффективностью. Такие тренировки с самого начала были разработаны для профессиональных спортсменов. Замечательная система для "сушки" (эффективная программа сжигания жира при подготовке к соревнованиям).



Тренировки значительно повышают выносливость организма, скорость выполнения упражнений человеком и по составу достаточно близки к кардиотренировкам. В таких занятиях вы совмещаете тренировки с коротким отдыхом, делая несколько таких подходов. Тратите на эти тренировки меньше времени, однако, больше сжигаете калорий (тренировка в среднем длится 20-40 мин).



Те, кто тренируется по этой системе гораздо быстрее худеют. Они не нуждаются в специальном оборудовании или спортзале, все упражнения можно делать не выходя из собственной квартиры. Именно из-за этих преимуществ HIIT довольно распространен среди известных людей.

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Доказано, что тренировка в стиле HIIT в течение 12 минут равна бегу в течение 45 минут. Помните, главное в интервальном тренинге – работа на пределе возможностей. Нужно найти упражнения и оптимальную скорость их выполнения для вашего организма. Для начала после разминки предлагаем выбрать упражнения для разогрева (скакалка, бег), после которых максимально интенсивные физические упражнения (бьорпи, приседания) несколько раз, и постоянно уменьшая продолжительность периодов активного отдыха (например, бег трусцой). В конце таких тренировок следует выполнять успокаивающие упражнения. Пропорция тренировок 2:1, в течение 30-40 секунд выполняются интенсивные упражнения и в течение 10 секунд активный отдых.



HIIT помогает быстрее сбросить вес (фото: Medaboutme)

Мы выбрали несколько основных преимуществ HIIT по сравнению с другими системами тренировок:

Это замечательная тренировка для сердечно-сосудистой системы, ускоряет сжигание подкожного жира;

Повышает выносливость, силу и скорость организма;

Быстрый результат (те, кто "подсели" на HIIT, отмечают, что результат заметен уже после первых 5-6 тренировок);

Экономия времени и не нужно специальное оборудование (тренируйтесь 2-3 раза в неделю, что позволит вам поддерживать ваше тело в форме).

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Каждый человек может попробовать эту систему тренировок. Находите свой уровень интенсивности выполнения упражнений. Вперед к работе – формировать крепкое и здоровое тело!