Что влияет на цену трансфера, кроме спортивных характеристик футболистов

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – большой спорт – это бизнес. На футбольном поле бегают не просто 22 звездных игрока, но и бренды. Почти торговые марки. Трансферы уже давно перестали основываться исключительно на спортивных характеристиках футболистов. Теперь менеджеры закладывают в цену еще и так называемый финансовый потенциал того или иного игрока.

Также в выпуске: Современные спортсмены катаются по воде благодаря новейшей механизированной канатной установке. Она позволяет "заплывать" в такие точки, куда катер просто не поместится.