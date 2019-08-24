Что означают слова Зеленского о спортивных достижениях: объяснение

Во время торжественных мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины президент Владимир Зеленский выступил с речью. Не обошлось там и без упоминания о спорте. Объясняем, о каких достижениях украинских спортсменов говорил президент.

К слову: Двое украинских спортсменов получили награды от президента

Владимир Зеленский вспомнил большие достижения украинских спортсменов. А также то, как победы получали те, кто родился в разных уголках нашей страны.

По всей стране прыгали на рекордную высоту – 6 метров 14 сантиметров. Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг. По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот – на киевлянина Шевченко... Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска,

– произнес Владимир Зеленский.

Прыгали на рекордную высоту – 6 метров 14 сантиметров

Речь идет о рекорде Сергея Бубки в прыжках в высоту с шестами. 31 июля 1994 года на турнире в итальянском городке Сестриере прославленный спортсмен покорил высоту 6,14 метра на открытом воздухе. Эта высота на открытом воздухе (в олимпийском виде программы) и до сих пор остается непревзойденной.

Видео рекордного прыжка Сергея Бубки

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Первыми переплыли бассейны Сиднея и Афин

Здесь упоминание об удачных выступлениях украинских спортсменов на Олимпийских играх, когда Яна Клочкова выборола золотые награды по плаванию в Сиднее (2000 год) и Афинах (2004).

Плакали на олимпийском пьедестале в Атланте

Первыми летними Олимпийскими играми для независимой Украины стали соревнования в Атланте в 1996 году. Тогда наша сборная получила 9 золотых медалей.

По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола

Сборная Украины не входит в гранды европейского и мирового футбола. Но победы над топ-сборными есть в нашем активе. Здесь можно вспомнить и победу над сборной Англии в Днепре, и победу над Францией в отборе на ЧМ-2014.

Сама же сборная состоит из футболистов из разных уголков Украины. Олег Лужный действительно родился во Львове, а легенда киевского "Динамо" Сергей Ребров из Горловки. Александр Головко родился в Херсоне, а первым чемпионом Украины стал в составе симферопольской "Таврии". А нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина на Киевщине в семье военного, а затем переехал в Киев.

"Гол" звучал от Ужгорода до Луганска

Первый свой матч сборная Украины провела именно в Ужгороде 29 апреля 1992 года. Соперником "сине-желтых" была сборная Венгрии. Гости тогда победили 3:1. Вторым городом, который принял матчи сборной, стала Одесса. После этого сборная Украины долгое время выступала только в Киеве. Но потом расширила географию матчей – Львов, Донецк, Днепр, Харьков. Восьмым городом станет Запорожье, где сборная сыграет 14 ноября 2019 года против Эстонии. В Луганске сборная Украины пока не играла. Но это не значит, что там не поддерживают сборную Украины.