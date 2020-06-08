Чтобы он больше мне на глаза не попадался: Беседин о том, как провалил допинг-тест из-за врача
Футболист "Динамо" Артем Беседин получил дисквалификацию на один год из-за проваленного допинг-теста. Нападающий "Динамо" провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" в Швеции. Игрок перед игрой случайно принял не ту таблетку.
Беседин рассказал историю с допингом в интервью "Профутболу". Игрок сказал, что употребил таблетку до матча, когда команда ехала в автобусе.
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"Динамо" ограбили
По словам Беседина, перед матчем с "Мальме" команду обокрали в отеле. Ограбили врача "Динамо" Леонида Миронова и одного из голкиперов – украли документы.
Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у врача таблетку, он мне дал. Перепутал таблетки и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то врач после операции на спине,
– заявил Артем.
Он предполагает, что Миронов перепутал таблетки из-за того, что у него украли документы.
Беседин убеждает, что таких людей как Миронов не нужно допускать к работе с футболистами. "Они враги для футболистов", – заявил Артем.
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По словам футболиста, он все еще держит обиду на Миронова, которого "Динамо" отстранило от работы в клубе.
Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадался. Как это нет обиды? Этот человек забрал у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Это грубо говоря, можно сказать немного больше,
– отметил Артем.
"Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не брал", – добавил футболист.
Срок дисквалификации Беседина
- УЕФА официально дисквалифицировала нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год.
- Решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 года вступило в силу и не подлежит обжалованию.
- Форвард сборной Украины пропустит один год.
- Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года, когда Беседин был отстранен от футбола.
- Уже в октябре 2020 года Артем, которому грозила дисквалификация на 4 года, сможет вернуться к тренировкам "Динамо".