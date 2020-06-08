Футболист "Динамо" Артем Беседин получил дисквалификацию на один год из-за проваленного допинг-теста. Нападающий "Динамо" провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" в Швеции. Игрок перед игрой случайно принял не ту таблетку.

Беседин рассказал историю с допингом в интервью "Профутболу". Игрок сказал, что употребил таблетку до матча, когда команда ехала в автобусе.

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"Динамо" ограбили

По словам Беседина, перед матчем с "Мальме" команду обокрали в отеле. Ограбили врача "Динамо" Леонида Миронова и одного из голкиперов – украли документы.

Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у врача таблетку, он мне дал. Перепутал таблетки и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то врач после операции на спине,

– заявил Артем.

Он предполагает, что Миронов перепутал таблетки из-за того, что у него украли документы.

Беседин убеждает, что таких людей как Миронов не нужно допускать к работе с футболистами. "Они враги для футболистов", – заявил Артем.

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По словам футболиста, он все еще держит обиду на Миронова, которого "Динамо" отстранило от работы в клубе.

Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадался. Как это нет обиды? Этот человек забрал у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Это грубо говоря, можно сказать немного больше,

– отметил Артем.

"Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не брал", – добавил футболист.

Срок дисквалификации Беседина