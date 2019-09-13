Чтобы засияла звезда, сзади должен быть человек, который держит черное полотно, – Степаненко

Сборная Украины сыграла два матча в сентябре 2019 года. Во второй игре – товарищеской против Нигерии – опорный полузащитник Тарас Степаненко не сыграл. И его отсутствие на поле сразу сказалось.

Напомним, в этом матче сборная Украины пропустила в начале встречи. А позже еще один гол в первом тайме. Отыграться удалось уже во второй 45-минутке. Забили украинцы дважды с разницей в две минуты, при этом второй гол был забит с нарушением. Затем команды сыграли вничью 2:2.

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После матча Тарас Степаненко в интервью Tribuna.com прокомментировал свою роль в сборной Украины.

"Я думаю, что самые популярные игроки в сборной Коноплянка, Ярмоленко и Зинченко. Я пользуюсь выражением: "Чтобы зажглась какая-то звезда, сзади должен быть человек, который держит черное полотно". Я стараюсь быть таким человеком. У нас в сборной нет незаменимых, таких прям, чтобы Месси или Роналду. Есть важные, но чтобы прям незаменимые – таких нет", – рассказал Степаненко.

Игрок отметил, что сейчас в сборной собрался отличный сплав молодости и опыта". А то, что многие украинцы играют в европейских чемпионатах – это "плюс к сборной".