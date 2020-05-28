Цирк-шапито: легенда сборной Украины раскритиковал покупку "Карпат" Смалийчуком

Бывший защитник "Карпат" Артем Федецкий поделился своим мнением по поводу новости о том, что Петр Дыминский продал Олегу Смалийчуку свои 50% акций клуба.

Как известно, 27 мая Олег Смалийчук неожиданно выкупил 50% акций "Карпат", чем буквально завершил эру Петра Дыминского во львовском клубе. В последнее время Дыминский по тем или иным причинам охладел к клубу, что привело не только к спортивным проблемам, но и финансовым. Слова Федецкого цитирует Meta-ratings.

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Для меня эта новость о продаже своей части акций "Карпат" Петром Дыминским Олегу Смалийчуку – цирк-шапито. Все футбольные люди понимают, что так будет только на бумаге. По документам президент Олег Смалийчук, а реальным владельцем останется Петр Дыминский.



Перспективы я не вижу, хотя, дай бог, чтобы я ошибался. Был инвестор, который давал бюджет, гасил долги, а здесь в момент доля Дыминского продается Смалийчуку. Он уже был один раз в руководстве "Карпат". С ним команда была на грани вылета и только благодаря собранности футболистов команда осталась в Премьер-лиге. Я не верю, что с Смалийчуком будет развитие "Карпат",

– заявил он.

"Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.

Зимой "Карпаты" могли стать народным клубом, однако в итоге процесс передачи прав городскому совету был провален.

Что известно об Олеге Смалийчуке?

Олег Смалийчук в свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, который проживает в Испании и который утверждает, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина с "Зари" в "Реал".

Смалийчук сейчас претендует на пост президента УПЛ. Выборы состоятся не раньше конца нынешнего сезона.