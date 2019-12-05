Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" – "Рома" расистской обложкой: возник скандал
Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Интером" и "Ромой". Игра состоится в Милане в пятницу, 6-го декабря.
На обложке изображены бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку и английский защитник "Ромы" Крис Смоллинг. Заголовок статьи – "Black Friday", что в переводе с английского означает "Черная пятница".
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Скриншот
Оба клуба Серии А остались недовольны обложкой издания Corriere dello Sport.
"Футбол – это страсть, культура и братство. Мы всегда были и будем против любой формы дискриминации", – говорится в заявлении "Интера" в твиттере.
Также на ситуацию отреагировала "Рома" и даже "Фиорентина". "Нет слов", – говорится в твиттере клуба из Флоренции.
Римляне использовали в твите интернет-мем "Абсолютно никто".
Расизм в Италии
Расизм в Италии распространен на матчах с участием "Наполи". В частности, достается сенегальскому защитнику Калиду Кулибали, который выступает за неаполитанцев.
В прошлом сезоне фанатов "Интера" обвинили в расизме. В частности, главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что его команда просила остановить матч против "Интера" из-за расистского оскорбления в адрес сенегальского защитника Калиду Кулибали, который был удален.
Впоследствии на защиту Кулибали стал звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В начале ноября матч между "Ромой" и "Наполи" был остановлен. Все тот же Кулибали пожаловался на расистские оскорбления. Игра все же была возобновлена и "волки" одержали победу.