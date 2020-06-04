Поединок 25 тура чемпионата Украины по футболу между ПФК "Львов" и СК "Днепр-1" перенесут. Игра состоится не во Львове, а в Днепре.

"Львов" и "Днепр-1" сыграют на день позже

Номинальным хозяином поединка в 25 туре должен был быть "Львов". Но из-за эпидемситуации во Львове поединок решили перенести в Днепр. Об этом сообщает 24 канал.

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Игра состоится не 6-го июня, а в воскресенье, 7-го июня. Начало матча СК "Днепр-1" – ПФК "Львов" в 19:30.

Журналист телеканале "Футбол 1, 2, 3" уточняет, что в этом случае речь не идет об обмене домашними матчами.

"Во втором круге соперники, возможно, тоже сыграют в Днепре", – написал Бурбас.

Источники Спорт24 подтверждают, что матч перенесут из-за эпидемиологической ситуации во Львове.

Игру могли бы не разрешить провести, а ПФК "Львов" не готов рисковать здоровьем игроков и расписанием чемпионата.

По состоянию на 4 июня во Львовской области подтверждены 1915 случаев заражения COVID-19. 3-го июня в лабораториях Львова провели 516 ПЦР-исследований и получили 85 положительных результатов.

На сайте украинской Премьер-лиги указано, что матч действительно состоится 7-го июня в Днепре. Пока клубы официально не подтверждали информацию.

"Львов" борется за выживание

Львовская команда после 24 туров набрала 22 очка и продолжает борьбу за выживание.

Теперь "Львов" в безопасной зоне, ведь опережает "Карпаты" на 7 очков. Однако у "львов" есть игра в запасе.

Зато "Днепр-1" находится на 7-й строчке и может сыграть плей-офф за выход в еврокубки. После 24 матчей клуб набрал 31 очко.