ЦСКА – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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ЦСКА – Заря: где смотреть онлайн Лига Европы 2019 – 08.08.2019
ЦСКА – Заря смотреть онлайн / ФК "Заря"

Луганская "Заря" в четверг, 8 августа проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Их соперником будет болгарский ЦСКА. А первый матч состоится в Софии. Этот матч можно будет посмотреть и онлайн.

Матч ЦСКА – "Заря" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 20:30.

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Онлайн-трансляция матча ЦСКА – Заря

Посмотреть матч ЦСКА – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальная". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч ЦСКА – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

"Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност" (3:1 и 1:0). В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Подробную информацию о сопернике луганской "Зари" читайте по ссылке.

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Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря
Источник: 24 канал
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