"Заря" сыграла вничью с ЦСКА в Лиге Европы: видео

Луганская "Заря" в матче против ЦСКА в четверг, 8 августа, пропустила первой. Но перед перерывом сумела сравнять счет. Матч так и закончился вничью.

ЦСКА – Заря 1:1

Голы: Эвандро, 13 – Юрченко, 45+1 (пен)

"Заря" на равных играла с соперником на его поле в начале встречи. Луганчане проводили атаку, пробивали по воротам. Но первые пропустили. На 12-й минуте Эвандро удачно сыграл, замкнув прострел с фланга. Мяч влетел в сам угол ворот Шевченко.

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"Заря" же сравняла счет перед самым перерывом. Арбитр встречи назначил пенальти за игру рукой соперника в штрафной площадке. Хотя стоит отметить, что рукой он сыграл, когда постелился в подкате. Но арбитра это не убедило.

Пенальти же реализовал Юрченко. Он пробил низом. Мяч даже не летел в угол ворот, но голкипер прыгнул в противоположную сторону.

Во втором тайме команды снова имели немало возможностей. Но "Зарю" неоднократно спасал Шевченко. Русин, который вышел на замену во втором тайме, в конце встречи мог опередить вратаря, но не успел.

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В итоге результативная ничья. "Заря" забила на выезде и не проиграла. Поэтому именно луганская команда имеет больше шансов на проход в следующий раунд.