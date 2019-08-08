ЦСКА – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Луганская "Заря" играет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперник – болгарский ЦСКА. Начало матча в 20:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Телетрансляция матча состоится на телеканале УНИАН.
Перед началом матча стали известны стартовые составы команд. Стоит отметить, что "Заре" не поможет травмированный Громов. Игрок, забивший в двух матчах против "Будучности" три гола, остался в Запорожье. Зато новичок команды Русин попал в запас.
Стартовые составы
ЦСКА София: Черняускас, Альбентоса, Томас, Занев, Турицов, Бикель, Малинов, Жефферсон, Родригеш, Сов, Эвандро
Запасные: Бузатто, Кэри, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббрини, Антов, Галабов
Заря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисения, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Лунев, Будковский
Запасные: Василий, Каменюка, Леднев, Кабаев, Русин, Чеберко, Арвеладзе
ЦСКА – Заря онлайн трансляция