ЦСКА – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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ЦСКА – Заря: смотреть онлайн – трансляция матча 08.08.2019
ЦСКА – Заря онлайн матча / ФК "Заря"

Луганская "Заря" играет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперник – болгарский ЦСКА. Начало матча в 20:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча состоится на телеканале УНИАН.

Перед началом матча стали известны стартовые составы команд. Стоит отметить, что "Заре" не поможет травмированный Громов. Игрок, забивший в двух матчах против "Будучности" три гола, остался в Запорожье. Зато новичок команды Русин попал в запас.

Стартовые составы

ЦСКА София: Черняускас, Альбентоса, Томас, Занев, Турицов, Бикель, Малинов, Жефферсон, Родригеш, Сов, Эвандро
Запасные: Бузатто, Кэри, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббрини, Антов, Галабов

Заря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисения, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Лунев, Будковский
Запасные: Василий, Каменюка, Леднев, Кабаев, Русин, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА – Заря онлайн трансляция

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря
Источник: 24 канал
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