Cтала известна заявка "Шахтера" на матч Лиги чемпионов с "Динамо" – есть потери
5 ноября "Шахтер" отправился в Загреб на матч группового этапа Лиги чемпионов против местного "Динамо".
На игру полетели 20 футболистов. Остались в Украине травмированные Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также Андрей Борячук.
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Состав "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб:
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.
Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.
Нападающие: Дентиньо, Мораес, сикан.
Напомним, матч "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир". Начало – в 22:00.
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