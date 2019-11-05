Cтала известна заявка "Шахтера" на матч Лиги чемпионов с "Динамо" – есть потери

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Заявка "Шахтера" на матч Лиги чемпионов
Заявка "Шахтера" на матч Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

5 ноября "Шахтер" отправился в Загреб на матч группового этапа Лиги чемпионов против местного "Динамо".

На игру полетели 20 футболистов. Остались в Украине травмированные Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также Андрей Борячук.

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Состав "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападающие: Дентиньо, Мораес, сикан.

Напомним, матч "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир". Начало – в 22:00.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Шахтер Евгений Коноплянка Спорт
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