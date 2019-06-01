Цуренко без борьбы проиграла на Ролан Гаррос

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела с Ролан Гаррос. Вторая ракетка Украины без борьбы уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп.

Предыдущий матч Цуренко на Ролан Гаррос длился более трех часов и растянулся на два дня. Поэтому сил на матч третьего круга у украинки уже не осталось. Она выиграла лишь три гейма против Халеп. И не смогла заработать ни одного очка на своей подаче – румынка реализовала восемь гейм-поинтов за игру.

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В целом матч длился меньше, чем час.

Леся Цуренко – Симона Халеп 0:2 (2:6, 1:6)

За выход в третий круг турнира Цуренко заработала 143 тысячи евро призовых.

Поэтому Украина осталась без представительниц на Ролан Гаррос. Элина Свитолина тоже вылетела в третьем круге. Екатерина Козлова, которая должна была играть против Свитолиной во втором круге, из-за травмы не вышла на матч. А Даяна Ястремская вылетела еще в первом круге.

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Теги: Спорт Новости Спорта Ролан Гаррос Леся Цуренко Теннис
Источник: 24 канал
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