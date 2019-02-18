Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг организации по состоянию на 18 февраля.

Вторая ракетка Украины 29-летняя киевлянка Леся Цуренко поднялась на одну позицию и впервые в карьере занимает 23 место в рейтинге WTA.

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Также первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге WTA. Благодаря выходу в полуфинал турнира в Дохе, 24-летняя украинка поднялась на шестое место. А вот Даяна Ястремская сохранила 34 строчку.

Что касается украинок вне топ-100 рейтинга, то Екатерина Козлова осталась на 126 строчке, Ангелина Калинина поднялась на одну строчку (130), плюс две позиции у Катарины Завацкой (175), а Марта Костюк поднялась на 4 строчки (191).

В топ-5 рейтинге прежде всего стоит отметить падение со второго на четвертое место Петры Квитовой, которая позволила обойти себя Симоне Халеп (2) и Слоан Стивенс (3). Первой ракеткой мира по-прежнему является японка Наоми Осака.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA (по состоянию на 18 февраля)

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