Цуренко разгромила соперницу на турнире в Катаре и вышла на третью ракетку мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко не имела особых проблем в первом круге турнира Qatar Total Open в Дохе.

Согласно жребию, Цуренко должна была сыграть против француженки Каролин Гарсии. Но последняя отказалась от участия в турнире из-за травмы. Затем ее заменила Лара Арруабаррена. Но ее выступление в Катаре было довольно коротким.

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Цуренко и Арруабаррена на матч потратили 69 минут. В начале первого сета соперницы обменялись брейками. Однако после счета 2:3 в пользу испанки, Цуренко выиграла десять геймов подряд. В итоге победа и выход в следующий круг турнира.

Леся Цуренко – Лара Арруабаррена 2:0 (6:3, 6:0)

В следующем круге Qatar Total Open Леся Цуренко сыграет против бывшей первой ракетки мира (теперь она на третьем месте в рейтинге WTA) румынки Симон Халеп. Украинка за пять матчей ни разу не выигрывала у соперницы.

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