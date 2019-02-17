Цуренко с победы стартовала на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Цуренко преодолела стадию 1/32 благодаря отказу Юлии Путинцевой из Казахстана.

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Леся, которая сейчас является 24 ракеткой мира, не без проблем выиграла стартовый сет. Соперница украинки однажды сумела сделать брейк. Однако 29-летняя Цуренко ответила тремя брейками и взяла сет со счетом 6:3.

На старте следующего сета украинка повела 2:0 и представительница Казахстана, которая в рейтинге WTA занимает 43 место, отказалась продолжать игру.

Это была четвертая встреча теннисисток и Лесе удалось сравнять счет в личных встречах.

В следующем раунде Цуренко встретится с победительницей пары Линь Чжу – Элиза Мертенс.

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