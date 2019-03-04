Цуренко теряет позиции в рейтинге WTA, Свитолина осталась шестой

В понедельник, 4 марта, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила личный рейтинг спортсменок.

Леся Цуренко опустилась сразу на четыре ступени (28 место). Причиной этого стал пропуск турнира в Акапулько, где украинка дважды подряд становилась чемпионкой.

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Элина Свитолина удержалась на 6 позиции. Первая ракетка Украины не выступала на прошлой неделе в туре, однако уже прибыла в США для участия в турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, где также выступит Цуренко.

Даяна Ястремская, которая тоже присоединится к своим соотечественницам в Индиан-Уэллсе, потеряла одну строчку и теперь занимает 37 место.

Екатерина Козлова, в свою очередь, поднялась с 115 позиции на 114-ю. На прошлой неделе украинка выступала на "Челленджер" в США, где не смогла пройти дальше первого круга.

Наиболее глобальное падение в рейтинге произошло у Екатерины Бондаренко, которая проиграла 68 позиций и теперь занимает 295 место.

Украинский в топ-200 рейтинга WTA (по состоянию на 4 марта)





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